جامعة نجران تنظم معرض “ماضينا”

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نظمت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، معرض “ماضينا”، وعددًا من الفعاليات المصاحبة له، وذلك بمقر السنة التحضيرية للطالبات.

وتهدف الفعالية التي تستمر لمدة يومين إلى إحياء التراث، والتعرف على كيفية الحياة في الماضي بعاداته وأساليبه المختلفة.

وتضمن المعرض عددًا من الأركان التي احتوت على الأدوات القديمة ونقش الحناء، والزي التراثي، وأدوات الطبخ في الماضي، وكذلك سوق شعبي يشتمل على بعض المعروضات التراثية، كما صاحب المعرض فعالية أُقيمت على المسرح، اشتملت على عزف موسيقي تراثي، ومسرحية بعنوان “ماضينا”، إضافةًَ إلى إقامة مسابقة الأزياء التراثية، وطهي الأكلات الشعبية.