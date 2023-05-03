جامعة نجران تُنفذ برنامجاً تدريبياً لتهيئة الطلاب الخريجين والمقبلين على التخرج وتأهيلهم لسوق العمل

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تُنفذ جامعة نجران ممثلةً في وحدة الخريجين بالجامعة، بدءاً من 20 شوال الجاري، برنامجاً تدريبياً لتهيئة الطلاب الخريجين والمقبلين على التخرج، وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يحتوي على 12 دورة تدريبية لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وهي مهارات النجاح الشخصي، سيرتك الذاتية طريقك إلى النجاح، تقنيات ، أدوات التسويق إلى الذات، كيف تخطط لمستقبلك بعد التخرج، فرص الابتعاث، مهارات التفاوض على الراتب في المقابلات الشخصية، سوق العمل ما بين الواقع والمأمول، تطوير الأعمال Business Development، مهارات الاتصال الفعّال، كيف أطور من مهاراتي التعليمية، التحول الرقمي في المهن ووظائف المستقبل، ريادة الأعمال أساسيات وتطبيق، مشيرةً إلى أن التسجيل لكل دورة عبر بوابة التدريب، يعد شرطاً أساسياً للحصول على شهادة الحضور.