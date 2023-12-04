جانب آخر للموت في غزة.. نزوح ومرض وجوع ووباء وشهادة من الداخل

وتشير التقديرات إلى استشهاد نحو 15.523 إنساناً في غزة منذ بدء العدوان، بينهم 6 آلاف طفل، و4.300 امرأة، فيما يصل عدد الشهداء من الطواقم الطبية إلى 280، ومن طواقم الدفاع المدني 26 شهيداً، ومن الصحفيين 77 صحفياً، بينما بلغ عدد المفقودين 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، كما بلغت عدد الإصابات 41.316 مصاباً.