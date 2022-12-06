جاهز للاختبارات السريرية.. ابتكار دواء جديد لعلاج الخرف

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فرغ علماء معهد الكيمياء الحيوية العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية من الاختبارات قبل السريرية لدواء “كوغنيران” لعلاج الخرف.

ويتميز الدواء الجديد عن المستخدمة حاليا، كونه يعتمد على أسس جديدة، حيث يحتوي على جزيء ببتيد صغير، وهو أحد مكونات البروتين البشري “ynx1” الذي يحفز النهايات العصبية في الدماغ “المستقبلات”، والتي تتعرف على النيكوتين وتسهم في تحسين الوظائف الإدراكية.

وأوضح مدير مختبر الهندسة الحيوية للأدوية المضادة للسرطان ومعدلات الأعصاب الاصطناعية بالمعهد زاخار شنكاريوف، أنه عند تنشيط هذه المستقبلات تنفتح وتحمل المزيد من الأيونات، ما يزيد من فعالية عمليات النقل العصبي وتكوين الذاكرة في القشرة الدماغية ومناطق الدماغ الأخرى، ومن ثم تحسن الوظائف الذهنية.

وأضاف أن الاضطرابات الفكرية ترتبط غالبا لدى المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي، مبيناً أنه في حالة مرض الزهايمر، تتراكم لويحات الأميلود في الخلايا العصبية، ويثبط عملها، ما يعيق انتقال النبضات العصبية ويسبب الخرف.