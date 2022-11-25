جبل القدر بالمملكة ضمن أفضل 100 موقع جغرافي بالعالم

أشارت هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة إلى جبل القدر، أحد أجمل المعالم الجيولوجية في العالم، والذي تم تصنيفه واختياره ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

أول 100 موقع جغرافي

وبحسب “العربية” تم اختيار جبل القدر، في حرة خيبر ضمن أول 100 موقع للتراث الجيولوجي، من بين 181 ترشيحًا قُدم من 56 دولة، تضمنت 34 معلمًا من أمريكا الشمالية والجنوبية.

كذلك تم اختياره من بين 28 دولة في قارة أوروبا، وأيضًا 15 من قارة إفريقيا، و23 من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وقد صنف جبل القدر ضمن أجمل المعالم الجيولوجية العالمية.

أكبر الحقول البركانية

يعتبر جبل القدر بحرة خيبر من أكبر الحقول البركانية وضمن آخر البراكين التي ثارت قبل 1000 سنة وكونت شكلًا جماليًّا خلابًا وهو مخروط بركاني كبير يبلغ ارتفاعه النسبي نحو 400 متر، حيث قذف البركان أثناء ثورانه تدفقات الفتات والحمم البازلتية التي تغذيها الأنابيب البازلتية.

أماكن ملهمة

وكشفت الهيئة إلى أن موقع جبل القدر والمعالم الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تم اختيارها، هي أماكن ملهمة ساهمت في تطوير العلوم الجيولوجية، فهي تمثل ذاكرة الأرض وجزءًا من التراث الطبيعي.

ترشيح الموقع

الموقع تم ترشيحه للقائمة العالمية من قبل دكتور محمد رشاد حسن مفتي (مستشار سابق في هيئة المساحة الجيولوجية وأستاذ علم البراكين بجامعة الملك عبدالعزيز) والدكتور كارولي نيميث خبير البراكين بهيئة المساحة الجيولوجية.