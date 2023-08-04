جدار بين الشمس والأرض.. الغليان الحراري يحيي فكرة عمرها 34 عاما

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول فكرة عمرها 34 عاما، كان الهدف من طرحها، وقاية كوكب الأرض من أشعة الشمس الحارقة.

وذكرت أن موجة الحر الشديد أعادت الأنظار إلى فكرة المهندس “جيمس إيرلي”، الذي طرح فكرة لحماية كوكب الأرض من أشعة الشمس الحارقة، من خلال إنشاء جدار بينها وبين الأرض.

وبينت أن المشكلة التي واجهت جيمس إيرلي، هي انعدام الوزن في الفضاء، وصعوبة تثبيت الجدار العازل في مكان واحد، لانعدام الجاذبية.

وأفادت بأن الكثير من العلماء أشادوا بهذه الفكرة التي من الممكن أن تحجب الكثير من أشعة الشمس الحارقة التي يتعرض لها الكوكب، لكنهم في ذات الوقت حذروا منها باعتبارها تهديدا مباشرا لطبقة الأوزون.