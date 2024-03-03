المناطق_الرياض
أعلنت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات انتهاء استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1445هـ، يوم غد الأحد.
ويعود الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية للدراسة بعد إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة 10 أيام، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.
ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.
وأعلن الحساب الرسمي لقنوات “عين” عبر منصة “إكس”، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين و منصة “مدرستي”.
ويمكن التعرف على جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث عن طريق الرابط من هنا.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/wOhYPluUTs
— قنوات عين (@iEN_tv) March 2, 2024