جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث

ويعود الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية للدراسة بعد إجازتي يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة 10 أيام، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.