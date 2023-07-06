جدة تتأهب لاستضافة النسخة الرابعة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في مارس 2024م

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، اليوم، عن الجدول المبدئي لموسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024؛ الذي سيشهد 24 سباقًا، يبدأ في 2 آذار/مارس بسباق جائزة البحرين الكبرى، ويختتم بسباق جائزة الإمارات في الثامن من ديسمبر.

وتقرر إقامة النسخة الرابعة لسباق جائزة السعودية الكبرى 2024م على حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس (آذار) لتجنب تعارضه المحتمل مع بداية شهر رمضان المبارك من العام المقبل.

وشهد الجدول عدة تغييرات، حيث تقرر إقامة سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وسباق الجائزة الكبرى الياباني نيسان/أبريل، وسباق جائزة أذربيجان الكبرى أيلول/سبتمبر، وتحول موعد سباق جائزة قطر الكبرى من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليم، أن ذلك يأتي في إطار سعي الاتحاد لجعل المشهد العالمي لسباقات الفورمولا1، أكثر كفاءة من حيث الاستدامة البيئية وأكثر قابلية للقائمين على تنظيم السباقات والفرق المشاركة الذين يداومون على السفر في ظل تكريسهم الكثير من وقتهم لرياضة سباقات الفورمولا1، مشيراً إلى أنه ستظل فترة العطلة الصيفية التقليدية ممتدة إلى 3 أسابيع في آب/أغسطس، يحصل خلالها السائقون على توقف إضافي مدة ثلاثة أسابيع بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، أن الجميع يتطلع في شركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد إلى عودة سباق الفورمولا 1 إلى حلبة كورنيش جدة من خلال سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 للمرة الرابعة في الفترة من 7 حتى 9 مارس المقبل.

وأضاف سموه ” إن حلبة كورنيش جدة تواصل تأكيد جدارتها بوصفها واحدة من أكثر الحلبات صعوبة على روزنامة الفورمولا 1؛ حيث شهدت على مدار المواسم الثلاثة السابقة سباقات متميزة وحافلة بالإثارة والحماس، وسنسعى لتقديم برنامج متكامل من الأنشطة التي تلائم جميع أفراد الأسرة، على مدار أيام السباق الثلاثة، داخل حلبة السباق وخارجها. متطلعاً سموه إلى الترحيب بفرق الفورمولا 1 والسائقين والجمهور في جدة مجدداً في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024.

يذكر أن النسخة الرابعة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ستشهد شكلاً جديداً لعطلة نهاية الأسبوع، يأتي ذلك ضمن إعلان اليوم عن الجدول المبدئي لموسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024؛ حيث ستكون عطلة نهاية الأسبوع في جدة هي الثانية من الموسم مجدداً، عندما تكون البطولة مفتوحة على مصراعيها ليستمتع الجميع بالسباق الحماسي تحت الأضواء الكاشفة على الشواطئ الخلابة للبحر الأحمر.