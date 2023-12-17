جدة تحتضن اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA السادس والعشرين

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احتضنت جدة، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA السادس والعشرين، والذي أقيم على هامش بطولة كأس العالم للأندية “السعودية 2023”.

وبحسب البيان الصادر من الفيفا، شهد الاجتماع اعتماد التفاصيل الخاصة بالنسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد 2025 “الموسع” والتي ستقام بمشاركة 32 فريقًا.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو عام 2025.

وفيما يتعلق بنسخة 2024، تم اعتماد إقامتها تحت مسمى كأس الإنتركونتيننتال حيث سيواجه الفائز بدوري أبطال أوروبا الفريق الفائز من التصفيات بين أبطال القارات الخمس الأخرى، حيث سيتم في وقت لاحق تحديد المراحل الأولى من التصفيات بين أبطال القارات، على أن تقام المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل للمباراة النهائية يوم 14 ديسمبر 2024 على أرض محايدة، بينما تقام المباراة النهائية التي ستجمع بطل أوروبا مع الفائز في التصفيات يوم 18 من الشهر ذاته في نفس الملعب المحايد.

من جانبه رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل برئيس وأعضاء FIFA معربًا عن سعادته باستضافة المملكة لهذا الاجتماع، متطلعًا لمزيدٍ من التعاون مع الفيفا بما يخدم كرة القدم.