جدة تحتضن قرعة كأس العالم للأندية 7 سبتمبر المقبل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» واللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 إقامة حفل القرعة الرسمي للبطولة، الحفل سيتم عقده يوم ٧ سبتمبر (أيلول) في جدة.

ومن المقرّر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023م في جدّة.

ويشارك فريق الاتحاد بكامل نجومه في مونديال الأندية بمدينة جدة، بقيادة نجومه الجدد مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي وجوتا والبقية، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وهي النسخة الـ20 من كأس العالم للأندية التي ستقام ما بين 12 و22 ديسمبر المقبل بالمملكة.

ويبدأ فريق الاتحاد مشاركته بمواجهة أوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، يوم 12 ديسمبر ، حيث تحدد وجود 6 فرق حتى الآن، بعد فوز مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، وتحقيق الأهلي المصري بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى فوز أوراوا ريد دياموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز في النهائي على الهلال.

وأحرز فريق ليون المكسيكي الأول لكرة القدم، لقب بطل دوري أبطال كونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي» للمرة الأولى في تاريخه، على حساب لوس أنجليس إف سي الأمريكي، ليشارك للمرة الأولى في مونديال الأندية ممثلاً عن قارة أميركا الشمالية، لتكون هناك 6 أندية بشكل مؤكد في البطولة حتى الآن.

ولم يتحدد بعد ممثل قارة أمريكا الجنوبية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لا تزال البطولة في نهاية مرحلة المجموعات، مع لعب الأدوار الإقصائية بدءاً من أغسطس (آب) 2023 وحتى نهاية شهر سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وبعدها سيتم تحديد بطل كوبا ليبرتادوريس وممثل القارة اللاتينية في البطولة العالمية.

وشارك الاتحاد من قبل في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، حين فاز على الأهلي المصري بهدف دون رد، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام ساو باولو البرازيلي بنتيجة 3 – 2، وبعدها حصل على المركز الرابع في البطولة بعد خسارته أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بنتيجة 2 – 3 أيضاً.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني هو أكثر الأندية تحقيقاً لبطولة كأس العالم للأندية بـ5 ألقاب، يليه برشلونة برصيد 3 بطولات، ثم يأتي بايرن ميونيخ الألماني وكورنثيانز البرازيلي في المركز الثالث ببطولتين لكل فريق، مع لقب واحد لكل من: تشيلسي، وليفربول، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وإنترناسينوال، وساو باولو.