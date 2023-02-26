جدة تستضيف المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 15 مارس المقبل

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ تنطلق بمحافظة جدة خلال الفترة من ١٥-١٦ مارس المقبل؛ فعاليات المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023؛ والمعرض المصاحب؛ تحت شعار “المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة”؛ وينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ بمشاركة أكثر من 500 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.

وكشفت غرفة جدة خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته اليوم بمقرها الرئيسي؛ عن الموضوعات التي سيطرق لها المنتدى؛ بحضور عضو مجلس الإدارة سارة بنت عايد العايد، وأمين عام الغرفة رامز بن منصور آل غالب، والرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات سهيل بكر الطيار، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور لؤي بن بكر الطيار؛ وفي مقدمتها إبراز جهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق نائب الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدكتور لؤي بن بكر الطيار؛ خلال اللقاء الإعلامي للعديد من المحاور الهامة التي يشتمل عليها المنتدى؛ كدور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية، إضافة للموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد، وصنع شراكات استراتيجية بين صاحبات الأعمال في دول الخليج؛ داعياً كافة أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب الشركات في دول مجلس التعاون للمشاركة وحضور المنتدى.

بدورها تحدثت عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة بنت عايد العايد سارة؛ عن مشاركة غرفة جدة في هذا الحدث الذي ينطلق في نسخته الخامسة لهذا العام؛ والذي بات يشكل منصة خليجية وعربية ودولية راسخة لسيدات الأعمال الخليجيات، ويأتي انطلاقًا من مواكبة التطورات والتحولات الاقتصادية الحاصلة في دول المجلس وانعكاساتها على المرأة الخليجية باعتبارها شريكاً فاعلا ومؤثراً في مسيرة النمو والتنمية.

وبين أمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب؛ أن المنتدى تستمر فعالياته على مدى يومين، ويهدف للارتقاء بمستوى المرأة الخليجية خاصة في المجالات الاقتصادية؛ وذلك بحثهن على إيجاد آليات التطوير والتحديث في مجالات الإنتاج وإدارة الأعمال؛ منوهاً بأهمية المنتدى كونه يستعرض ما تحقق للمرأة من تمكين في مختلف المجالات ويسلط الضوء على مشاركتها الفاعلة في النهضة التنموية التي تشهدها بدول المجلس.

وتناول مدير تسويق علامة هونشي بشركة التوكيلات المتحدة “الراعي والناقل الحصري للمنتدى” عمر النهدي؛ سعي المنتدى للعمل على ترويج الاستثمارات والصناعات والأعمال في منطقة الخليج؛ لخلق التنافسية وتمكين دور المرأة الخليجية الهام في تطوير عجلة الاقتصاد؛ عاداً المنتدى فرصة لهونشي للتسويق والتواجد في السوق السعودية؛ من خلال مشاركتها ودعمها للمنتديات والمؤتمرات الهامة التي تستضيفها المملكة بصفة عامة وجدة بصفة خاصة.

وتطرق نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق بشركة اسمنت ينبع الدكتور أديب بن أحمد الطيار؛ للتجارب الاستثمارية الناجحة للسعوديين محلياً وخليجياً وعالمياً؛ حيث وضعوا بصمتهم على الخارطة الاقتصادية؛ مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية واعدة، وتلقى كل الدعم من قيادات دولها، وقادرة على المنافسة، والمستقبل مطمئن وسوف يشهد المزيد من الانفتاح وتعدد الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.