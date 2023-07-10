جدة تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3✖️3

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن منح المملكة العربية السعودية مهمة تنظيم النسخة الثانية عشرة لنهائيات الجولة العالمية 3×3، وذلك خلال الفترة من 8 – 9 ديسمبر 2023م بجدة.

وجاء إعلانُ الاتحاد الدولي لكرة السلة خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 3×3، والمقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد هاماني نيانغ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي.

وثمّن الدكتور غسان طاشكندي الاهتمام البالغ، والدعم اللامحدود للقطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة –حفظها الله-، والذي أسهم بجعل المملكة وجهةً ثابتة لاحتضان أكبر المنافسات على مدار العام، وأرضاً لاحتضان الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى، كما قدّم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على المتابعة الدائمة، لكافة الأحداث الرياضية في المملكة، معرباً بالوقت ذاته عن تقديره للاتحاد الدولي للعبة وثقتهم في أن تستضيف المملكة هذه النسخة من البطولة مرة أخرى.

يشار إلى أن المملكة سبق لها استضافة بطولة الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 لاربع مرات متتالية من عام 2019م منها جولتين نهائية اعوام 2020م و 2021م، مما يؤكد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة البطولات السابقة.