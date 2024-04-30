جدة تستعد غدًا لانطلاق بطولة “سماش السعودية 2024” لكرة الطاولة

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تستعد محافظة جدة غدًا، لانطلاق منافسات بطولة “سماش السعودية 2024″، ثاني بطولات “الجراند سماش” في تقويم المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT) لهذا العام، التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 مايو 2024، بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT).

وتنطلق البطولة بالمرحلة الأولى المرحلة التأهيلية خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو المقبل، ويتنافس فيها 64 لاعبًا ” منهم لاعبون يمثلون المملكة في هذا المحفل”، على أن يصعد منهم 8 لاعبين إلى المرحلة الثانية “الأدوار النهائية”، التي ستنطلق في الرابع من الشهر ذاته، وتضم 8 لاعبين متأهلين من المرحلة التأهيلية إلى جانب 56 لاعبًا في مستويات متقدمة من جدول الترتيب لتصنيف اللاعبين العالميين، ليصبح مجموع اللاعبين في المرحلة النهائية 64 لاعبًا في كل فئة “الرجال والسيدات”، بالإضافة إلى منافسات فئات زوجي (الرجال والسيدات والمختلط) التي ستشهد مشاركة 24 فريقًا من كل فئة، نحو الوصول إلى الألقاب والجوائز المقدمة، إضافة إلى نقاط في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

وستشهد هذه البطولة مشاركة أفضل لاعبي العالم في اللعبة، مثل نجم كرة الطاولة الصاعد وانج شوكين الفائز ببطولة “جراند سماش سنغافورة 2024″، وفان تشندونغ بطل فردي الرجال في بطولتي “جراند سماش” سابقاً، والفرنسي فيليكس لوبريون، الذي أصبح ثالث أصغر رياضي في التاريخ يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى عالميًا، كما تتضمن المنافسات مشاركة لاعبين مميزين حققوا ألقابًا عديدة في بطولات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، بمن فيهم لين يون جيو، وتوموكازو هاريموتو، وهوجو كالديرانو، الذين سيأتون إلى البطولة عازمين على تحقيق إنجازٍ جديد يُضاف إلى تاريخهم العريق.

أما في منافسات فردي السيدات، فتتجه الأنظار نحو المصنفة الأولى عالميًا الصينية صن ينغشا، ومواطنتيها فوانج مانيو وتشن مينغ، بالإضافة إلى النجمة اليابانية هينا هياتا والكورية الجنوبية شين يو بن، والرومانية بيرناديت سزوكس، والبورتوريكية أدريانا دياز غونزاليس.

وتترقب الجماهير السعودية ظهور اللاعبين السعوديين في بطولة سماش السعودية، ومن ضمنهم اللاعب علي الخضراوي، حيث سيشارك بنظام “الوايلد كارد”، وهو أول ظهور له في هذا النوع من البطولات، بعد حصوله على بطاقة الدعوة للمشاركة في المنافسات الرئيسية لفردي الرجال، كما ستشهد هذه البطولة العالمية مشاركة كل من اللاعبين:(عبدالعزيز بوشليبي، وخالد الشريف، وهادي أبو الرحى، وتركي المطيري، وسالم السويلم، ومحمد القصاب)، حيث ستكون “سماش السعودية” فرصة مميزة لهم لإبراز قدراتهم ومواهبهم على الصعيد العالمي، والتنافس مع نخبة من أفضل لاعبي كرة الطاولة من جميع أنحاء العالم.

وتعد هذه البطولة الكبرى، امتدادًا لسلسلة من الأحداث الرياضية العالمية التي تقام على أرض المملكة، التي جسدت كونها وجهة مفضلة لكل الرياضيين في مختلف الألعاب، كما تسهم استضافتها في إلهام جيل جديد من عشاق كرة الطاولة، وتعزيز نمو اللعبة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتشجيع الرياضة، وتعزيزها كمفهوم نمط حياة في المجتمع.

ويمكن للراغبين في حضور منافسات بطولة “سماش السعودية” والاستمتاع بأحداثها المثيرة، شراء تذاكر الحدث من خلال الرابط التالي: SaudiSmash.com/Visitor