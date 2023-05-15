جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يعتلي الصدارة

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يعتلي نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب اتساع فارق النقاط نحو 4 نقاط.

وجاء ذلك بعد الفوز الذي حققه مساء أمس أمام إيفرتون بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الـ36 من عمر البريميرليج.

وفقد نادي آرسنال 3 نقط جديدة كان يحتاجها في لقاء برايتون،وذلك عقب الخسارة بثلاثية نظيفة ليحتل المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 81 نقطة.

واقترب المان سيتي من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي :

مانشستر سيتي: 85 نقطة.

آرسنال:81 نقطة.

نيوكاسل يونايتد: 66 نقطة.

مانشستر يونايتد: 66 نقطة.

ليفربول: 62 نقطة.

برايتون: 58 نقطة.

توتنهام هوتسبير: 57 نقطة.

أستون فيلا: 57 نقطة.

برينتفورد: 53 نقطة.

فولهام: 51 نقطة.

تشيلسي: 43 نقطة.

كريستال بالاس: 43 نقطة.

ولفرهامبتون: 40 نقطة.

بورنموث: 39 نقطة.

وست هام يونايتد: 37 نقطة.

نوتينجهام فورست: 34 نقطة.

إيفرتون: 32 نقطة.

ليدز يونايتد: 31 نقطة.

ليستر سيتي: 30 نقطة.

ساوثهامبتون: 24 نقطة.