جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

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يشهد السباق على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منافسة محتدمة كل موسم.

ويبرز اسم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وهدّاف النسخة الماضية من المسابقة برصيد 36 هدفاً، كأبرز المرشحين لاعتلاء الترتيب مجدداً هذا الموسم، وسط منافسة منتظرة من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

تعرّف على ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي في موسم 2023-2024: