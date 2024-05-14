جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

المناطق_متابعات
يشهد السباق على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منافسة محتدمة كل موسم.
ويبرز اسم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وهدّاف النسخة الماضية من المسابقة برصيد 36 هدفاً، كأبرز المرشحين لاعتلاء الترتيب مجدداً هذا الموسم، وسط منافسة منتظرة من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
تعرّف على ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي في موسم 2023-2024:
- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 25 هدفاً
- كول بالمر (تشيلسي) – 21 هدفاً
- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 20 هدفاً
- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 19 هدفاً
- دومينيك سولانكي (بورنموث) – 19 هدفاً
- محمد صلاح (ليفربول) – 18 هدفاً
- سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفاً
- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 17 هدفاً
- جارود بوين (وست هام) – 16 هدفاً
- بوكايو ساكا (أرسنال) – 16 هدفاً