تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حالية في العاصمة القطرية الدوحة.

جدول ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

شهد ترتيب هدافي بطولة كأس العالم في النسخة الحالية المقاومة بالعاصمة القطرية الدوحة منافسة قوية وشرسة من لاعبي المنتخبات المشاركة بالبطولة من أجل تحقيق الفوز، بالإضافة إلى تسجيل الأهداف والممنافسة على لقب هدافي البطولة.

ومع انطلاق صافرة البطولة، تتصارع المنتخبات للفوز باللقب الغالي ويسعى كل اللاعبين على إظهار قوتهم وما لديهم من قوة لقيادة منتخباتهم الوطنية إلى للفوز باللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

هدافي كأس العالم في النسخة الحالية

ومع منافسة المنتخبات إلى للحصول على اللقب الثمين، سيتسابق اللاعبون في ذات الوقت لتسجيل أكبر عدد من الأهداف لتحقيق أحلام شعوبهم في هذا الكرنفال الدولي.

ومنذ افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، أعلن مهاجم الإكوادور عن الصراع على صدارة ترتيب هدافي البطولة، حيث سجل إنرو فالنسيا ثنائية في مرمى المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية.