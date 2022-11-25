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جدول ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 12:22 صباحًا

تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حالية في العاصمة القطرية الدوحة.

جدول ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

شهد ترتيب هدافي بطولة كأس العالم في النسخة الحالية المقاومة بالعاصمة القطرية الدوحة منافسة قوية وشرسة من لاعبي المنتخبات المشاركة بالبطولة من أجل تحقيق الفوز، بالإضافة إلى تسجيل الأهداف والممنافسة على لقب هدافي البطولة.

ومع انطلاق صافرة البطولة، تتصارع المنتخبات للفوز باللقب الغالي ويسعى كل اللاعبين على إظهار قوتهم وما لديهم من قوة لقيادة منتخباتهم الوطنية إلى للفوز باللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

هدافي كأس العالم في النسخة الحالية

ومع منافسة المنتخبات إلى للحصول على اللقب الثمين، سيتسابق اللاعبون في ذات الوقت لتسجيل أكبر عدد من الأهداف لتحقيق أحلام شعوبهم في هذا الكرنفال الدولي.

ومنذ افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، أعلن مهاجم الإكوادور عن الصراع على صدارة ترتيب هدافي البطولة، حيث سجل إنرو فالنسيا ثنائية في مرمى المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية.

=1إينر فالنسيا – الإكوادور2
=1بوكايو ساكا – إنجلترا2
=1مهدي طارمي – إيران2
=1أوليفييه جيرو – فرنسا2
=1فيران توريس – إسبانيا2
=4ريتشارليسون – البرازيل2
=4ماركوس راشفورد – إنجلترا1
=4جاك جريليتش – إنجلترا1
=4جود بيلينجهام – إنجلترا1
=4رونالدو  –البرتغال1
=4دافي كلاسين – هولندا1
=4ليونيل ميسي – الأرجنتين1
=4صالح الشهري – السعودية1
=4سالم الدوسري – السعودية1
=4تيموثي ويا – أمريكا1
=4جاريث بيل – ويلز1
=4كيليان مبابي – فرنسا1
=4أدريان رابيو – فرنسا1
=4كريج جودوين – أستراليا1
=4إلكاي جوندوجان – ألمانيا1
=4ريتسو دوان – اليابان1
=4تاكوما أسانو – اليابان1
=4داني أولمو – إسبانيا1
=4ماركو أسينسيو – إسبانيا1

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 12:22 صباحًا
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