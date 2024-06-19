جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025

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بعد موسم مخيب للآمال خرج منه خالي الوفاض، يستعد برشلونة لانطلاقة مغايرة خلال 2024-2025، في ظل ترقب جماهيره لما سيقدمه الفريق تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.

رابطة الدوري الإسباني كشفت عن جدول مباريات الموسم، ويستهل النادي الكتالوني مشواره أمام فالنسيا في 18 من أغسطس على ملعب ميستايا.

وتتجه الأنظار لمباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث ستقام الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة 11، في الـ 27 أكتوبر 2024، على أن يكون الإياب في برشلونة لحساب الجولة الـ 35 يوم 11 من مايو 2025 وفق “الشرق رياضة”.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

1 فالنسيا ضد برشلونة الأحد 18 أغسطس 2024

2 برشلونة ضد أتلتيك بيلباو الأحد 25 أغسطس 2024

3 رايو فاييكانو ضد برشلونة الأربعاء 28 أغسطس 2024

4 برشلونة ضد ريال بلد الوليد الأحد 1 سبتمبر 2024

5 جيرونا ضد برشلونة الأحد 15 سبتمبر 2024

6 فياريال ضد برشلونة الأحد 22 سبتمبر 2024

7 برشلونة ضد خيتافي الأربعاء 25 سبتمبر 2024

8 أوساسونا ضد برشلونة الأحد 29 سبتمبر 2024

9 ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة الأحد 6 أكتوبر 2024

10 برشلونة ضد إشبيلية الأحد 20 أكتوبر 2024

11 ريال مدريد ضد برشلونة الأحد 27 أكتوبر 2024

12 برشلونة ضد (الصاعد من مواجهة إسبانيول وأوفييدو) الأحد 3 نوفمبر 2024

13 ريال سوسييداد ضد برشلونة الأحد 10 نوفمبر 2024

14 سيلتا فيغو ضد برشلونة الأحد 24 نوفمبر 2024

15 برشلونة ضد لاس بالماس الأحد 1 ديسمبر 2024

16 ريال بيتيس ضد برشلونة الأحد 8 ديسمبر 2024

17 برشلونة ضد ليغانيس الأحد 15 ديسمبر 2024

18 برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الأحد 22 ديسمبر 2024

19 ريال مايوركا ضد برشلونة الأحد 12 يناير 2025

20 خيتافي ضد برشلونة الأحد 19 يناير 2025

21 برشلونة ضد فالنسيا الأحد 26 يناير 2025

22 برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس الأحد 2 فبراير 2025

23 إشبيلية ضد برشلونة الأحد 9 فبراير 2025

24 برشلونة ضد رايو فاييكانو الأحد 16 فبراير 2025

25 لاس بالماس ضد برشلونة الأحد 23 فبراير 2025

26 برشلونة ضد ريال سوسييداد الأحد 2 مارس 2025

27 برشلونة ضد أوساسونا الأحد 9 مارس 2025

28 أتلتيكو مدريد ضد برشلونة الأحد 16 مارس 2025

29 برشلونة ضد جيرونا الأحد 30 مارس 2025

30 برشلونة ضد ريال بيتيس الأحد 6 إبريل 2025

31 ليغانيس ضد برشلونة الأحد 13 إبريل 2025

32 برشلونة ضد سيلتا فيغو الأحد 20 إبريل 2025

33 برشلونة ضد ريال مايوركا الأربعاء 23 إبريل 2025

34 ريال بلد الوليد ضد برشلونة الأحد 4 مايو 2025

35 برشلونة ضد ريال مدريد الأحد 11 مايو 2025

36 (الصاعد من مواجهة إسبانيول وأوفييدو) ضد برشلونة الأربعاء 14 مايو 2025

37 برشلونة ضد فياريال الأحد 18 مايو 2025

38 أتلتيك بيلباو ضد برشلونة الأحد 25 مايو 2025