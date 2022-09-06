جديد “كورونا”.. ابتكار تطبيق على الهاتف يكشف الإصابة بالفيروس عبر “الصوت”

توصَّل باحثون إلى تقنية حديثة يمكنها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا عبر الصوت.

وتتمثل التقنية الجديدة في تطبيق يحمّل على الهاتف الذكي ويتعامل مع أصوات البشر بدقة عالية بواسطة الذكاء الصناعي، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.

وأكد الباحثون أن نموذج الذكاء الصناعي دقيق بنسبة 89 % ورخيص الاستخدام، ما يعني أنه يمكن اعتماده في البلدان منخفضة الدخل حيث تكون اختبارات الـ«بي سي آر» أكثر تكلفة، مشيرين إلى أنه يمكن للتطبيق إعطاء النتائج في أقل من دقيقة، ويقال إنه أكثر دقة من اختبارات كورونا المنزلية.

ويؤثر الفيروس عادةً على الجهاز التنفسي العلوي والأحبال الصوتية، لذلك قرر الباحثون تحليل التغييرات في الأصوات باستخدام نموذج الذكاء الصناعي للكشف عنه.

وقالت وفاء الجباوي؛ الباحثة في «معهد علوم البيانات» بجامعة ماستريخت في هولندا: «تشير هذه النتائج الواعدة إلى أن التسجيلات الصوتية البسيطة وخوارزميات الذكاء الصناعي الدقيقة يمكن أن تحقق دقة عالية في تحديد المرضى المصابين بفيروس كورونا».