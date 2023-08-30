جراحة ناجحة تخلص مريضاً من الكرسي المتحرك في عنيزة

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أنهى أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة معاناة شاب مريض يبلغ من العمر 34 عاماً بعد أن عانى لأكثر من ستة أشهر من ألم شديد في الرجل اليسرى تسبب له بصعوبة في المشي والعجز عن العمل مما أضطره للجلوس على كرسي متحرك.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات والأشعة التي أجريت للمريض لتقييم الحالة كشفت عن وجود غضروف كبير جداً ضاغط على أعصاب الرجلين وبشكل أكبر ناحية الرجل اليسرى، مما استدعى التدخل الجراحي والبدء بالإجراءات اللازمة وتحضير المريض للعملية التي أجريت باستخدام الميكروسكوب الجراحي عن طريق عمل فتحة في الجلد لا تتجاوز 4 سنتميترات.

وأضاف التجمع أن الفريق الطبي تمكن من استئصال الغضروف خلال ساعتين ونصف بسبب الضيق الشديد في القناة الشوكية نظراً لحجم الغضروف الكبير وللحفاظ على الأغشية السحائية من التمزق الجدير، لافتاً إلى أن استخدام الميكروسكوب يتم للتكبير وتوضيح كل تفاصيل مخارج الأعصاب، وقد قلل استخدامه بشكل تام من المضاعفات الجراحية، وتحسنت حالة المريض بشكل كبير بعد العملية وعاد لممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.

يشار إلى أن مستشفى الملك سعود بعنيزة أجرى أكثر من 2300 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، كما بلغ عدد حالات المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بالمستشفى أكثر من 66400 حالة للفترة ذاتها.