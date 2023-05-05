جراحة ناجحة تُعيد 10 أوتار مقطوعة ليد مريضة في “تخصصي بريدة”

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أعاد تدخل جراحي نوعي من فريق جراحة التجميل والحروق والأعصاب في مستشفى الملك فهد في بريدة، وصل 10 أوتار وأعصاب مقطوعة في اليد اليمنى لمريضة من الجنسية اليمنية.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ تعاني من قطع بكل الأوتار القابضة والأعصاب لأصابع اليد نتيجة قطع تعرضت له من جسم زجاجي.

وأشار إلى أن الفريق الطبي نقل المريضة إلى غرفة العمليات وتم إصلاح وإعادة الأوتار والأعصاب وترميم مكان الإصابة في عملية استغرقت 3 ساعات، ومن ثم قام فريق جراحة التجميل والحروق بإصلاح الأوتار القابضة والعصب المتضرر.

وأضاف أن المريضة تمكنت من تحريك أصابع اليد بصورة طبيعية، ومن ثَم غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.