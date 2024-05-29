جراحة ناجحة لحارس مرمى السد ومنتخب قطر مشعل برشم في لندن

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أعلن نادي السد القطري الأربعاء، خضوع الحارس مشعل برشم لجراحة ناجحة في لندن، بسبب معاناته من إصابة في منطقة الحوض.

وقال السد في بيان مقتضب، إن برشم سيخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة المقبلة بالتنسيق بين الجهاز الطبي في النادي والمنتخب القطري تمهيداً لتعافيه من الإصابة.

ولم يحدد السد موعد عودة حارسه المتألق الذي ساهم بشكل مؤثر في تتويج قطر بكأس آسيا مطلع العام الجاري، ثم قاد السد للفوز بلقبي دوري النجوم وكأس أمير قطر.

ويعد برشم (26 عاماً) من أبرز حراس المرمى في الكرة الخليجية والعربية في الوقت الحالي.