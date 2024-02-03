جرحى في هجوم بمحطة قطارات في باريس.. وتوقيف مشتبه به

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أعلنت الشرطة الفرنسية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين في وقت مبكر من اليوم السبت في محطة قطارات جار دي ليون في باريس.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به.

‼️🇫🇷Attaque au couteau à la Gare de #Lyon ce matin à #Paris. 3 personnes blessées dont une en urgence absolue, l’assaillant interpellé par les forces de l’ordre. Important dispositif de sécurité sur place. pic.twitter.com/95hrsVZ6NS — Life Info (@life_Info__) February 3, 2024

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.

فيما لم يتم تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.