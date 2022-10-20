جفاف في محطات الوقود الفرنسية.. الإضراب يتواصل (فيديو)

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تعاني محطات الوقود في فرنسا من أزمة حقيقية بسبب استمرار إضراب العمال، ومطالبتهم بتحسين الأحوال المعيشية.

وفي وقت سابق، شهدت عدة مناطق بفرنسا، ازدحاما شيدا أمام محطات الوقود، بعد نفاد المخزون من عدة محطات في البلاد، بسبب إضراب 4 مصاف تابعة لشركة توتال وإكسون موبيل.

وكشف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، أن حكومة بلاده ستواصل دعم فاتورة الطاقة، للأسر الأكثر احتياجًا، وإن هذا الأمر سيتم “بطريقة هادفة أكثر ومركزة”.

وتعاني دول أوروبا، من أزمة في الطاقة والغاز، ولا سيما في ظل دخول فصل الشتاء، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها الإعلان عن خطة الدعم الجديدة للطاقة وأسعار الكهرباء، والتي سيتم العمل بها بداية من أول العام المقبل، بجسب ما قاله وزير الاقتصاد.

وزادت حدة الأزمة بعد وقوع تفجيرات في خط نورد ستريم للغاز الموصل إلى أوروبا، نتج عنه تسريبات في عدد من المناطق، وكذلك خلل في مخزونات الطاقة لدى عدد من الدول الأوروبية.