“جلطة” تُعيق “السفير” عن مشاركته بـ”وداعية”

المناطق_متابعات

أجلت الهيئة العامة للترفيه، حفل ليلة “وداعية” للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، مراعاةً للظروف الصحية الطارئة التي يمر بها الفنان عبدالله الرويشد.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد أشار عبر صفحته على منصة “إكس”، إلى أن الحفل الذي كان سيقام على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض تم تأجيله حتى إشعار آخر، متمنياً الشفاء العاجل لسفير الأغنية الخليجية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه قد قررت في وقتٍ سابق، إقامة “حفلة وداعية” ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 23 فبراير الجاري، لتكريم الفنان الكويتي الراحل عبدالكريم عبدالقادر الذي توفي في مايو الماضي؛ حيث يُعد هذا التكريم الأول للراحل بعد وفاته.

وتحتفي المملكة برموز الفن في الوطن العربي بإقامة حفلات لهم ولأسرهم؛ حيث يعد الفنان عبدالكريم عبدالقادر الذي ولد في يونيو 1941 بمحلة الزهيرية في مدينة الزبير، من أبرز الفنانين الكويتيين وله الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة منها “تكون ظالم” و”سرى الليل يا قمرنا”، و”خليك معاي في الراي”.