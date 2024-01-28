جماليات الخيل العربية الأصيلة تجذب اهتمام زوار حي حراء الثقافي بمكة المكرمة

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شكلت انطلاقة جماليات الخيل العربية الأصيلة مع بدء فعاليات ليالي حراء الثقافي بمكة المكرمة، حضورًا لافتًا للزوار من المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، حيث تشارك في الفعالية عدد من الخيول العربية الأصيلة والحائزة على عدد من المراكز الأولى في مسابقات الجمال المحلية.

وحظيت جماليات الخيل بأجواء منقطعة للنظير مع إعجاب الحاضرين، لا سيما وأنها تعد جزءاً مهماً من التراث السعودي العريق، كونها تتضمن وصفًا في كيفية ترويضها وتعدد استخداماتها المختلفة، بالإضافة لمعرفة الإلمام بمواصفات الخيل الأصيلة، وإثراء تجربة الزائرين بفن التعامل مع الخيول، والتزود بجميع أشكال الفروسية، وتقديم أجمل عروض الخيل والإبداعات الشائقة في ساحة العرض على أنغام صهيل الخيول.

ويقدم فريق مختص للجماهير المزايا التي تتمتع بها الخيل العربية الأصيلة ومعايير جمالياتها وسُبل رعايتها، مع تسليط الضوء على الأبعاد المتنوعة التي ربطت الخيل بالإنسان العربي، بالإضافة لعرض حي للخيول المشاركة، حيث لاقت الفعالية إقبالاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع والزوار والمعتمرين، إلى جانب الفعاليات المختلفة التي تتناول مختلف الثقافات والاهتمامات.

يُذكر أن حي حراء الثقافي يُعد وجهة بارزة للمواطنين والزوار والمعتمرين على حد سواء، حيث يستثمر الحي عطاءات المكان التاريخية على سفح جبل حراء المعلم الأثري في التاريخ الإسلامي، ويوفر العديد من الخدمات الثقافية والترفيهية ومناطق للأطفال، بالإضافة للمقاهي والمطاعم وأماكن الجلوس المهيئة للأفراد والعائلات، لتبقى في ذاكرة الرواد تجربة سياحية لجميع شرائح المجتمع.