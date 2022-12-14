جمال عارف يكشف شروط تتويج المغرب بالمونديال

قال الناقد الرياضي جمال عارف، إن الجماهير لها دور لكن ليس العامل الأساسي في فوز الفريق، والمنتخب المغربي قادرا على الفوز على فرنسا اليوم ولكن هذا لا يلغي الفارق في الإمكانات بين فرنسا والمغرب .

وأضاف «جمال عارف» في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج «أكشن مع وليد»: «أهم شيئا لتحقيق المغرب الفوز على فرنسا وجود سايس وسفيان مرابط ويكونون في يومهم، مع تعرض أحد لاعبي المنتخب الفرنسي للطرد».

وأتم:« المنتخب المغربي قادر على الفوز ببطولة كأس العالم، رغم وجود فرق في الإمكانيات، ولكن في حالة قيام منتخب المغرب بغلق المساحات على المنافس سوف يفوز بالمباريات والتتويج بلقب المونديال».