جماهير فرانكفورت تثير الشغب وتشتبك مع شرطة نابولي

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أثار المئات من مشجعي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم الشغب واشبتكوا مع شرطة نابولي قبل مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا رغم الحظر المفروض على بيع التذاكر للمقيمين في مدينة فرانكفورت.

وكانت السلطات الإيطالية قد قامت بفرض الحظر، الذي تم رفعه ليوم واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يعاد فرضه من جديد ، بسبب الاشتباكات مع الجماهير الإيطالية خلال مباراة الذهاب في فرانكفورت التي فاز بها نابولي بهدفين نظيفين.

وهناك مخاوف من هجمات انتقامية، وتم نشر ما يقرب من 800 شرطي في شوارع المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا لدرء الاضطرابات.

وأظهر مقطع فيديو لأحد الهواة جماهير فرانكفورت، ترتدي اللون الأسود، تصل إلى محطة القطار الرئيسية في نابولي ويرددون صرخات المعركة. وذكرت بعض التقارير الإعلامية إن المشجعين كانوا في الحقيقة من جماهير أتالانتا الغريم التقليدي لنابولي.

وفي مقطع فيديوآخر ، ناشد جيوفاني دي لورينزو، قائد نابولي، جماهير فريقه بالامتناع عن العنف وألا يتم استفزازهم.

وقال ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إن الأندية ينبغي ألا تستضيف المباريات الأوروبية في ملاعبها في المستقبل إذا لم يسمح لجماهير الفريق الضيف حضور اللقاء.