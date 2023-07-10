جمعية ألزهايمر تطلق مبادرة “نزورهم لذكراهم” لكبار السن

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أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مبادرة للزيارات الميدانية من كبار السن بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية في أجنحة التنويم لكبار السن من الرجال والنساء

وتأتي هذه المبادرة للوقوف على المرضى (طويلي الإقامة) لتخفيف العبء عليهم والاطمئنان على صحتهم، لفتة إنسانية متضمنة تقديم الهدايا التذكارية، يقدمها ممثلو فريق التثقيف الصحي ومجموعة من المختصين المتطوعين في هذا المجال.

وتواكب الجمعية مبادراتها ومشاريعها التوعوية والتثقيفية الصحية للتعريف بالمرض ومراحله وطرق التعامل معه، في سلسلة من البرامج الصحية لما لها من دور هام في التوعية.

الجدير بالذكر أن الجمعية قدمت الهدايا متضمنة الألعاب التفاعلية المسلية وألعاب الذاكرة، والكوبونات الصحية وعددا من الهدايا (الملبوسات التراثية) والعطور والعود الفاخر، لإدخال السرور على كبار السن أثناء الإقامة طويلة المدى.

وتعلن الجمعية باستمرار مبادراتها على حسابات التواصل الاجتماعي@SaudiAlZheimer

والتسجيل على رابط الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa