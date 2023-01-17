جمعية أيتام تبوك تطلق حملتها الثانية لتوزيع كسوة الشتاء

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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام في تبوك حملتها الثانية لتوزيع كسوة الشتاء على المستفيدين من الأيتام وأسرهم.

وقد أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ طلال بن خالد الفقير أن إطلاق الحملة الثانية لتوزيع كسوة الشتاء جاء بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك لتلمس احتياجات أهالي تبوك في موجة البرد وتدني درجات الحرارة وما يصحبها من تقلبات جوية تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وأوضح بأن الحملة الثانية من كسوة الشتاء شملت توزيع (1100) بطانية و (800) دفاية كهربائية وملابس شتوية وقد بلغت تكلفة الحملة الإجمالية (1.083.000) “مليون وثلاثة وثمانون ألف ريال”.

وقد رفع “الفقير” شكره لسمو أمير منطقة تبوك لدعمه الدائم للعمل الخيري بالمنطقة وحرص سموه على توفير احتياجات الأهالي وتلّمس حاجاتهم والعمل على توفيرها سائلاً الله لسموه موفور الصحة والعافية.