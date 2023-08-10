جمعية إصلاح ذات البين تمنح عضويتها الفخرية للمستشار الأحمري

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منحت جمعية إصلاح ذات البين عضويتها الفخرية للمستشار الأعلامي ومالك قناة الوسام الفضائية الأستاذ / على بن سعيد الأحمري لدوره الريادي في خدمة المجتمع ونشر مفهوم المسؤلية المجتمعية وتعزيز دور الجمعية في خدمة المجتمع ونشر التسامح والتصالح والحفاظ على الأسرة وقد تسلم المستشار الأحمري العضوية الفخرية من يد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبدالرحمن آل دغيم في حفل اللقاء السنوي للجمعية بحضور الداعمين وأعضاء مجلس الأدارة وأعضاء الجمعية العمومية والأعضاء الفخريين والمتطوعين.

والجدير بالذكر إن جمعية إصلاح ذات البين‏ تهدف إلى:

* معالجة قضايا النزاعات والخلافات الفردية والأسرية والاجتماعية.

* الحد من ظاهرة التفكك الأسرة ومعاناة الأطفال نتيجة ذلك.

* نشر ثقافة التصالح والتسمح والعفو في المجتمع.

* تقديم الاستشارات الأسرية من خلال فريق عمل من استشاريين واستشاريات متخصصين ومؤهلين في مجالات التنمية الأسرية.

* تدريب وتأهيل المصلحين الاجتماعيين بالتعاون مع مراكز بناء الطاقات ومراكز الخبرة والأكاديميات العلمية.

* العمل على تحويل الطاقات المهدرة في النزاعات والخلافات إلى طاقات بناء وتنمية على مستوى الأسرة والمجتمع.