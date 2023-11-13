“جمعية إعلاميي الحدود الشمالية” تنظم ندوة تخصيص الأندية ودور الإعلام الرياضي

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نظمت جمعية إعلاميي الحدود الشمالية ،اليوم، ندوة حوارية بعنوان “تخصيص الأندية ودور الإعلام الرياضي”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وبحضور عدد من رؤساء الأندية واللاعبين والإعلاميين الرياضيين، وذلك في قاعة الأهالي بعرعر.

وتناولت الندوة عدة محاور، أبرزها تخصيص الأندية الرياضية وتحسين البيئة الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي ودور الإعلام الرياضي، متطرقة لدور الإعلام الرياضي بالخصخصة وكيفية التعامل بصورة هادفة، ودور الإعلام في نبذ التعصب الرياضي.

وتضمنت الندوة جلسات حوارية، ومعرض الموروث الشعبي والأسر المنتجة والفن التشكيلي.