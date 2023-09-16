جمعية «إيتاء» تشارك في مهرجان «صفري» بيشة

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تشارك جمعية البر ببيشة «إيتاء»، في فعاليات مهرجان “صفري” بيشة في نسخته الـ 11 الذي أنطلق أمس الجمعة الخامس عشر من سبتمبر ويستمر لمدة 5 أيام.

وتتمثل مشاركة جمعية إيتاء في تخصيص ركن، بهدف التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها ودورها في خدمة المستفيدين، إضافة لتجهيز سيارة خاصة لاستقبال زكاة التمور مباشرة.

وتأتي المشاركة أيضاً للتواصل والتفاعل مع زوار المهرجان، وعرض الدورات المقامة في معهد الجمعية، وعرض كيفية الالتحاق بهذه الدورات والاستفادة من العروض التي تقدمها الجمعية للملتحقين بدورات المعهد لتحقيق رسالتها السامية في تأهيل الأسر والفتيات والمستفيدين من خدمات الجمعية وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة.