جمعية إيتاء: ختام برنامجي «الخوص المطور» و«الخرز» بإنتاج 132 قطعة

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اختتم معهد جمعية البر ببيشة «إيتاء» دورتي «الخوص المطور» و«الخرز» والتي أُقيمت لمدة شهر كامل بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح وهم «هيئة التراث، الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، حرفه، البنك الأهلي عبر برنامج “أهالينا”»، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير والتدريب صالح القحطاني، ومدير مكتب هيئة التراث ببيشة عبدالله الأكلبي، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله القرني، حيث تم تكريم المدربات والمتدربات في البرنامجين .

وأوضح رئيس لجنة التطوير والتدريب بجمعية إيتاء «صالح القحطاني» بأن عدد المتدربات في البرنامجين 26 متدربة وتم إنتاج 132 قطعة خلال فترة التدريب وسيتم عرضها في معرض الجمعية، مشيرا إلى أنه تم تسليم كل متدربة شهادة اجتياز الدورة التدريبة، وحقيبة تدريبية تحتوي جميع الأدوات والخامات اللازمة في الدورة، ومكافئة مالية٥٠٠ ريال ، مشيدا بدعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وشركاء النجاح، ومؤكدا اعتماد برامج متنوعة سيتم الإعلان عنها قريبا.