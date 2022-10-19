جمعية ارادة التوحد بنجران تنظم ورشة بعنوان “الرسم الحر لذوي اضطراب التوحد”

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نظمت جمعية ارادة التوحد بنجران، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، وشركة اسمنت نجران، أمس ورشة عمل فنية بعنوان “الرسم الحر لذوي اضطراب التوحد” ، وذلك بمسرح الجمعية بحي العريسة.

وتهدف الورشة إلى تعليم أطفال ذوي اضطراب التوحد الرسم وتنمية مهاراتهم و تمكينهم من التعبير عن أنفسهم ، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بينهم في المشاركة بالرسم، مع التركيز بالورشة على الرسومات لاكتشاف المواهب والعمل على تنميتها وتأهيل المبدعين.

وتأتي الفعالية في اطار حرص الجمعية على تقديم الورش والخدمات النوعية التي تسهم في تمكين ذوي اضطراب طيف التوحد، وإبراز كامل إمكانياتهم في المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الفاعلين.