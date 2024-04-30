جمعية الأمومة بالغاط تقيم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

المناطق_الغاط

تحت شعار الانتقال من التوعية إلى التمكين وضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها جمعية الأمومة والطفولة النسائية الخيرية بمحافظة الغاط ،و خدماتها المقدمة لأسر التوحد .

أقامت الجمعية ورشة عمل بعنوان ( معاً من أجلهم ) ،بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف 2 أبريل من كل عام ،وذلك بمشاركة عدد من الأخصائيات و عدد من أمهات أطفال التوحد ،حيث تضمنت الورشة استعراض لتجارب أمهات التوحد والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها ،تلا ذلك مناقشات و مداخلات و طرح توصيات لدعم أسر ذوي التوحد في المحافظة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة مها بنت سعد الناصر السديري ،أن الجمعية تضع من ضمن أولوياتها واهتماماتها دعم أسر التوحد و تذليل كافة التحديات التي تواجهها تلك الأسر، وأضافت ستعمل الجمعية بالشراكة مع الجهات المعنية والجمعيات المتخصصة على كل مامن شأنه رفع مستوى الأسر من جميع النواحي.

وتأتي ورشة العمل ضمن مناشط وبرامج الجمعية في مجال اضطراب التوحد بصفتها عضو في اللجنة التنسيقية للتوحد في المملكة العربية السعودية.