جمعية البر بأبها تعقد اجتماع الجمعية العمومية

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عقدت جمعية البر بأبها هذا اليوم 25 رجب 1445هـ اجتماع الجمعية العمومية حيث رأس الاجتماع فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي ونوقش خلال الاجتماع جدول الأعمال المتمثل في الأنشطة المنفذة والقوائم المالية والموازنة التقديرية والخطة الاستراتيجية والخطة السنوية وأهداف الجمعية وتصنيفها وتوالت خلالها المناقشات والاستفسارات والإقرارات ، إثر ذلك قدّم أعضاء الجمعية العمومية شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام والإدارة التنفيذية على الإنجازات المنفذة متمنين مزيداً من التقدم والنجاح لهذه الجمعية فيما تقدمه للمجتمع في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وما تلقاه منظمات القطاع غير الربحي من دعم ومؤازرة لتطوره وتنميته.