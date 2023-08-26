جمعية البر ببيشة تقر تطوير معهد التدريب برؤية جديدة

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استعرض مجلس إدارة جمعية البر ببيشة «إيتاء» في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة «جلوي بن محمد آل كركمان» أعمال معهد الجمعية للتدريب والتطوير ، وأقر رسم خارطة ورؤية جديدة للمعهد تلبي رغبات المستفيدين، وتواكب التطور الجاري في هذا المجال، وتم تكليف لجنة مشكلة من مجلس الإدارة لإنهاء هذه المهمة، بعد ذلك تجول رئيس مجلس الإدارة والأعضاء في المعهد .

وأكد رئيس مجلس الإدارة «جلوي آل كركمان» بأن الجمعية ستعمل على إعادة هيكلة المعهد ووضع خارطة رؤية جديدة له تبحث جميع الجوانب التي تخدم الملتحقين بالمعهد، وتلبي رغبات الجميع وتحقق الأهداف المرجوة من المعهد، مشيرا إلى حرص الجمعية على أداء رسالتها الاجتماعية، ودعم مشاريع التأهيل وتنمية مهارات المستفيدين من الجمعية ورفع كفاءتهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف المجالات.