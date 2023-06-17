جمعية التنمية الأهلية تُنفذ مبادرة “ابتسامة طفل” بالمدينة المنورة

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نفذت جمعية التنمية الأهلية بقياء بالمدينة المنورة ممثلة في فريق نخبة الإحسان التطوعي مبادرة بعنوان “ابتسامة طفل” التي استهدفت فئة الأطفال من ( ٤ – ١٥ سنة )، وذلك بمركز الكلى بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة.

وتضمنت المبادرة العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والمسابقات المتنوعة والفقرات منها: الرسم الحُر، ومحاضرة طبية تثقيفية عن صحة الأسنان، والرسائل التحفيزية، والجلسات الإيجابية، والإنشاد، وقصة (سُرد من خلالها قصة كفاح أب مع ابنه الذي تبرع له بالكلى والمراحل التي مر بها قبل العملية وبعدها)، بالإضافة إلى توزيع الهدايا للأطفال وأولياء أمورهم.