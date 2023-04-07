جمعية التوحد بمنطقة تبوك تنظم معرضاً توعوياً بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد

المناطق_واس

نظمت جمعية التوحد بمنطقة تبوك، أمس معرضاً توعوياً بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الـ 2 من شهر أبريل من كل عام؛ بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية، وذلك بمول تبوك بارك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سالم بن أحمد ضاحي أن تنظيم المعرض يأتي من مبدأ تكامل المسؤوليات بين الجهات المعنية بذوي طيف التوحد والتعريف بما تقدمه لهم ولأسرهم.

وقال ضاحي إن الجمعية تسعى لأن تكون حلقة وصل بين متخذي القرار والمتخصصين وأهالي التوحديين، وتقديم المشورة لإثراء أفضل الممارسات في عالم التوحد وتبنيها، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه الأطفال المصابين وأنها لا تألو جهداً في تنفيذ البرامج النوعية التي تخدم المجتمع خاصة فيما يتعلق بالمصابين بطيف ذزي التوحد وأسرهم.

وأفاد بأن الجهات المشاركة قدمت في هذا المعرض من خلال أركانها خدمات استشارية لأسر التوحد وإرشادهم للبرامج العلاجية وبرامج التدخل المبكر، ودعمهم نفسيا واجتماعيا ، معرباً عن شكره وتقديره لجميع المشاركين بهذه الفعاليات، من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك وكافة منسوبيها.