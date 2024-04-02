جمعية الثقافة بجدة تحتفي بـ”يوم المسرح العالمي

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احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة اليوم، بـ”يوم المسرح العالمي”, بحضور عدد من المثقفين والفنانين.

وعد مدير الجمعية محمد آل صبيح في كلمة خلال الحفل، المسرح مرآة للمجتمع، مبينا أن الجمعية تسعى مع جميع الجهات لتسخير كل الإمكانيات للنهوض بمشروع المسرح السعودي وتكريم الرموز والرواد في يوم المسرح لعام 2024م، وتم اختيار أستاذ السردية المعاصرة والمسرح بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن النعمي ليكون الشخصية المكرمة لهذا العام تقديرًا لجهوده الكبيرة في الارتقاء بالمشهد الثقافي والمسرحي ودوره الفاعل في الفترة التي تولى فيها مهمة الإشراف على المسرح ونادي القصة في الجمعية.

من جانبه قال الدكتور النعمي: إن تكريم الجمعية شرف وقيمة كبيرة لن أنساها”، وسلط الضوء على أهم المحطات في مسيرته المسرحية.

بعد ذلك قدمت جمعية الثقافة والفنون بجدة عرضًا مسرحيًا بعنوان “ومضات الركح”.