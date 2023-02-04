جمعية الثقافة والفنون بأبها تنظم برنامج ليالي الفوتوغرافيين الشتوية

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تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها يوم غد، برنامج ليالي الفوتوغرافيين الشتوية في نسخته السادسة، من خلال إقامة وتنظيم حزمة من الدورات التدريبية والورش الفنية.

وأوضح مدير الجمعية بأبها أحمد السروي أن البرنامج يهدف إلى التعريف والإرشاد لهواة التصوير وتطوير واستثمار مواهبهم بشكل عملي واحترافي، مشيراً إلى أن البرنامج سيشتمل على أربع دورات تدريبية، وورش عمل تتناول أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وفن التصوير الرياضي، ومهارة تصميم الألبومات، إضافة إلى محاضرة عن الثقافة القانونية للتصوير، وأمسية حوارية على مدار ثلاثة أيام بمقر الجمعية في أبها.