جمعية الدعوة بمحافظة بيش تطلق مشروع “إفطار صائم” السنوي

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دشن محافظ بيش عماش بن فهد الشكرة، مشروع إفطار صائم الرابع عشرة، الذي تنفذه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة.

وقدم مدير المشروع حسين بن علي مريع عرضًا عن المشروع، الذي يقام بمخيم الإفطار على الطريق الرئيس بالمحافظة ، حيث يستفيد أكثر من 1500 صائم يوميًا في الإفطار الجماعي، يمثلون جاليات عربية وإسلامية وغير إسلامية.

وهيأت الجمعية موقع المخيم لاستقبال الصائمين، إذ يشهد المشروع عقب الإفطار العديد من الدروس الرمضانية المصاحبة بلغات مختلفة، تشمل تعليم سورة الفاتحة وقصار السور، وتوزيع مواد دعوية على المشاركين من مختلف الجنسيات، وتنظيم مسابقات بين الجاليات لحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ومسابقات ثقافية طيلة شهر رمضان المبارك ، فيما يسهم نحو 250 متطوعًا من محافظة بيش وقراها في تنفيذ المشروع، الذي يعد واحدًا من أكبر مشروعات تفطير الصائمين بمنطقة جازان.