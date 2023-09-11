جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات توقع اتفاقية شراكة مع جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة

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وقعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة، أمس، اتفاقية شراكة مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتهدف الشراكة التي وقعها من جانب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات المدير التنفيذي الدكتور مبارك بن علي الحارثي ومن جانب جمعية مراكز الأحياء الأمين العام الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي ، إلى الاستفادة من إمكانيات الطرفين في تعزيز وتطوير سبل التعاون بينهما في تقديم البرامج التنموية المشتركة لخدمة المدينة المنورة وأهلها وتمكينها في ظل الأهداف المنشودة والخطط الإستراتيجية المستقبلية بينهما .