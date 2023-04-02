جمعية الرعاية الصحية بمنطقة تبوك تنظم حملة توعية للتوعية بسرطان الفم

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نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك، أمس حملة توعوية بسرطان الفم بالتعاون مع مركز طب الأسنان بالمنطقة تحت شعار “جعل فمك سالم”، وذلك بمضمار منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضح مدير إدارة التطوع بالجمعية مشعل الدريبي أن الحملة التي تستمر على مدى يومين تهدف إلى زيادة الوعي بنظافة الفم والمحافظة على صحته، من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية، والتثقيف بأهمية الحفاظ على الأسنان، وأن معظم حالات صحة الفم يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، وبالإمكان علاجها في مراحلها المبكرة، إضافة إلى تشجيع التغذية الصحية قليلة السكريات، ومكافحة التدخين.

وأشار إلى استفادة ما يزيد عن 450 زائراً وزائرة من برامج الحملة في يومها الأول التي تتضمن عيادة متنقلة للكشف عن صحة وأمراض الفم، وأركان تعريفية يشارك بها عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وبين أن الجمعية تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات لتوعية المجتمع ورفع مستوى ثقافته من خلال الوسائل المتاحة، منها نشر رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض مقاطع توعوية، وحلقات تثقيفية عبر قناة الجمعية على اليوتيوب، وتقديم الاستشارات عن طريق الاتصال الهاتفي.