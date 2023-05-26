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جمعية الرعاية الصحية في منطقة تبوك تنظم حملة توعوية بأضرار المخدرات

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 مايو 2023 - 1:16 مساءً

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نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية في منطقة تبوك حملة توعوية عن أضرار المخدرات، وذلك بمضمار المشي بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وألقت الحملة التي تم تنفيذها على مدى يومين, واختتمت فعالياتها أمس الضوء على خطورة المخدرات وأنواعها وأضرارها وتأثيرها على الفرد والمجتمع ، كما هدفت إلى زيادة الوعي بأهمية الترابط الأسري لحماية الأبناء من الوقوع في المخدرات وتعزيز المسؤولية والإرشاد من قبل الأسرة وزيادة الوعي المجتمعي بأضرارها من خلال نشر الحقائق العلمية، والطبية حولها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات من الجهات المعنية حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك وتوزيع مطبوعات إرشادية تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة بأضرار هذه الآفة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 26 مايو 2023 - 1:16 مساءً
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shimaa mohamed

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