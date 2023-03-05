جمعية الرعايه الصحية بتبوك تنظم حملة توعية بسرطان القولون والمستقيم

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اطلقلت الجمعية الخيرية للرعايه الصحية بمنطقة تبوك، اليوم حملة توعية بسرطان القولون والمستقيم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية بالمنطقة، وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك.

وأوضح رئيس مجلس الادارة الاستاذ الدكتور ابراهيم عبدالله التدلاوي استاذ واستشاري جراحة الاورام السرطانية بأن سرطان القولون والمستقيم هو مرض تخرج فيه خلايا القولون أو المستقيم عن السيطرة، وتتشكل في بعض الأحيان أورام غير طبيعية تسمى الزوائد اللحمية في القولون أو المستقيم، وبمرور الوقت تتحول بعض هذه الاورام إلى سرطان.

وقال: بأنه يمكن لاختبارات الفحص كشفها وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطان، والاكتشاف المبكر من خلال الوقاية والفحص ثبت أنه يقلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم.

مشيراً إلى أن الجمعية تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات لتوعية المجتمع ورفع مستوى ثقافته من خلال الوسائل المتاحة ومنها نشر رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض مقاطع توعوية، وحلقات تثقيفية عبر قناة الجمعية على اليوتيوب، وتقديم الاستشارات عن طريق الاتصال الهاتفي.