جمعية الطقس والمناخ: فرص مطرية متوقعة خلال 24 المقبلة على هذه المناطق

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أعلنت جمعية الطقس والمناخ، أن الساعات المقبلة ستشهد تساقط الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “الفرص المطرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة نواحي مناطق جازان ـ الباحة ـ عسير ـ مكة ـ الرياض ـ الشرقية ـ عفيف ـ الدوادمي ـ الوشم ـ سدير ـ القصيم ـ الحفر ـ رفحاء ـ الحدود الشمالية”.

في سياق متصل، فقد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.