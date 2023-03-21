جمعية العمل التطوعي بتبوك تنظم ندوة بعنوان “أساسيات العمل التطوعي وفق رؤية 2030”

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بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية أقامت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك ندوة بعنوان ” أساسيات العمل التطوعي وفق رؤية 2030 ” قدمها الدكتور : عواد بايق الشمري عميد الكلية الجامعية بمحافظة تيماء والحاصل على الرخصة الدولية للتطوع . حيث حضر الندوة أكثر من 120 مشارك.

حيث تناولت الندوة في جزءها الأول تعريف العمل التطوعي وأشكاله ومزايا ودوافع العمل التطوعي ، كما تطرق الدكتور المحاضر للجهات الخاصة بالعمل التطوعي ووسائل التطوع كما كان للحضور مشاركات وكلمات عن تجاربهم التطوعية في عدة مجالات.

هذا وتناولت الندوة في جزئها الثاني اتكيت ومجالات العمل التطوعي المتنوعة وكذلك حقوق وواجبات المتطوعين بالاضافة لآلية العمل التطوعي وفق رؤية 2030 وتدشين منصة العمل التطوعي بمختلف المجالات التطوعية والتخصصات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 للوصول لمليون متطوع.

من جانبها كرمت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك الدكتور : عواد الشمري تعبيراً عن شكرها وتقديرها على حضوره وتقديم الندوة وللحضور الكرام على تلبية الدعوة وتفاعلهم الذي أثرى الحوار.