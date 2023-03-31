جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا تنفذ حملة لتنظيف المساجد في رمضان

المناطق_واس

نفذت جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا حملة لتنظيف المساجد بالمحافظة والمراكز التابعة لها بعنوان ” تعظيم المساجد “بالتعاون مع فرع إدارة المساجد بالمحافظة، بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية والمشرف على الحملة، طارق الموّرعي، أن الحملة متواصلة منذ 4 سنوات، وتهدف إلى غرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة وزرع حب العمل التطوعي في نفوس الشباب والفتيات ونيل شرف تنظيف بيوت الله.

وأضاف أن المتطوعين يعملون طيلة شهر رمضان المبارك، حيث يتوزع عملهم بشكل أسبوعي وفق آلية محددة، يتم خلالها تنظيف فرش المساجد وأرضياتها وترتيب المصاحف وتطيب المساجد بالعود وتنظيف دورات المياه بالمعقمات.

يذكر أن جمعية العمل التطوعي بالعلا، تهتم بتعزيز ثقافة التطوع وتمكين المتطوعين ورعاية المبادرات التطوعية لتنمية وطنية مستدامة،تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.