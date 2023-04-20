جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تُسهم بقيمة 200 مليون ريال في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

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قدمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري تبرعاً بمبلغ 200 مليون ريال في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، لتقفل حملة اكتتاب جود بإجمالي تبرعات تزيد على 1,500,000,000 (مليار ونصف مليون ريال)، وتعد هذه المساهمة هي الأكبر قيمةً في حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري.

وأكد الأمين العام لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري المهندس أحمد بن ناصر البديّع أن إسهام الجمعية في هذه الحملة يأتي امتداداً لعطائها في مجال الإسكان الخيري التي انطلقت برعاية وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – منذ تأسيسها عام 1993 م، مشيراً إلى أن الجمعية بإشراف من سمو ولي العهد على لجنتها التنفيذية، عملت على العديد من المبادرات والحلول الاسكانية من خلال توفير بيئة سكنية مناسبة للأسر الأشد حاجة، إضافة إلى تنمية الأسر المستفيدة لتحقيق استدامة للاستقرار الأسري ، لتسهم في رفع مستوى الأسر المستفيدة وتحويلهم إلى أسر مستقرة وداعمة للتنمية الوطنية.

وأوضح أن نموذج عمل الجمعية النوعي والشمولي أسس قواعده خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – سعياً لتلبية احتياجات قطاع الإسكان الخيري وتنمية الأسر المستفيدة منه، ليحظى هذا النموذج باحتفاء كثير من المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة، ويتوج بعدة جوائز عالمية وإقليمية.